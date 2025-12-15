Vaccini anche allo stadio per invertire la rotta al San Filippo la prevenzione scende in campo
L'iniziativa mira a promuovere la vaccinazione attraverso eventi sportivi, portando i servizi sanitari nei luoghi di aggregazione. Al San Filippo, la prevenzione si fa strada durante le manifestazioni, con l'obiettivo di intercettare più persone e combattere le malattie in modo innovativo e coinvolgente.
Portare la sanità nei luoghi della vita quotidiana, intercettare le persone mentre partecipano a un evento collettivo, trasformare lo sport in un alleato della prevenzione. È questo il senso dell’iniziativa realizzata allo stadio San Filippo in occasione della partita Messina–Nuova Igea Virtus. Messinatoday.it
Lattuca sul No paura Day
La campagna dei vaccini antinfluenzali gratuita in Liguria, anche per le partite davanti allo Stadio Ferraris - facebook.com facebook
Genoa-Inter, vaccino antinfluenzale allo stadio Ferraris: l’iniziativa dell’Asl3 x.com