Vaccini anche allo stadio per invertire la rotta al San Filippo la prevenzione scende in campo

L'iniziativa mira a promuovere la vaccinazione attraverso eventi sportivi, portando i servizi sanitari nei luoghi di aggregazione. Al San Filippo, la prevenzione si fa strada durante le manifestazioni, con l'obiettivo di intercettare più persone e combattere le malattie in modo innovativo e coinvolgente.

Portare la sanità nei luoghi della vita quotidiana, intercettare le persone mentre partecipano a un evento collettivo, trasformare lo sport in un alleato della prevenzione. È questo il senso dell’iniziativa realizzata allo stadio San Filippo in occasione della partita Messina–Nuova Igea Virtus. Messinatoday.it

