Scende in campo la prevenzione | polizia locale e Us Lecce uniti contro le truffe

In occasione della partita tra Lecce e Roma, polizia locale e Us Lecce hanno collaborato per promuovere la prevenzione delle truffe tra i tifosi. L'iniziativa, svolta allo stadio “Via del Mare”, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su comportamenti fraudolenti, rafforzando il senso di responsabilità sociale in un momento di grande partecipazione sportiva.

In occasione della sfida di campionato tra Lecce e Roma svoltasi ieri, lo stadio "Via del Mare" è diventato il palcoscenico di un'importante iniziativa di responsabilità sociale.Davanti a una platea di oltre 25mila spettatori, la polizia locale di Lecce ha promosso la campagna istituzionale.

