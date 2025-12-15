Incidente a Pozzuoli | morto il 16enne Vincenzo Sepe grave l'amico di 17 anni

Un tragico incidente stradale a Pozzuoli ha causato la morte di Vincenzo Sepe, 16 anni, e il grave stato del suo amico di 17 anni. I due ragazzi, a bordo di uno scooter, si sono scontrati con un'automobile, provocando conseguenze drammatiche. L'incidente ha suscitato grande dolore nella comunità e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale.

Il 16enne vittima dell'incidente stradale a Pozzuoli (Napoli) è Vincenzo Sepe, di Marano; grave l'amico che era in scooter con lui: i due si sono scontrati con un'automobile. Fanpage.it News - Pozzuoli, morto a 16 anni andando a scuola, la tragedia che ci riguarda tutti 15/12/2025 Incidente a Pozzuoli: morto il 16enne Vincenzo Sepe, grave l’amico di 17 anni - Il 16enne vittima dell'incidente stradale a Pozzuoli (Napoli) è Vincenzo Sepe, di Marano; grave l'amico che era in scooter con lui: i due si sono scontrati ... fanpage.it

Incidente a Pozzuoli, morto il 16enne Vincenzo Sepe: la madre gli aveva detto di non prendere lo scooter - La vita del giovane Vincenzo Sepe, morto in un incidente stradale a Napoli, poteva essere salvata. msn.com

Morto nell’incidente in scooter a Pozzuoli, Vincenzo stava andando a scuola https://nap.li/JCae - facebook.com facebook

#Pozzuoli (Napoli) Ancora un incidente mortale che ha coinvolto giovanissimi. Un 16enne alla guida di uno scooter è morto, e un suo amico di 17 è rimasto gravemente ferito, a seguito di uno schianto con un'auto. I 2 stavano andando a scuola. x.com