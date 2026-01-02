Perdita d' acqua e lavori di ripristino ' imputati' alla società Italgas Acqua Spa che non ci sta La querelle davanti al Tar

L'ottava sezione del Tar della Campania ha esaminato il ricorso di Italgas Acqua Spa contro il Comune di Caserta, in merito ai lavori di ripristino e alle perdite d'acqua attribuite alla società. La questione riguarda la responsabilità per interventi di manutenzione e le relative contestazioni legali. La decisione del tribunale sarà determinante per chiarire i ruoli e le responsabilità nelle recenti criticità idriche della zona.

L'ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Severini, si è pronunciata sul ricorso proposto dalla Italgas Acqua Spa rappresentata dagli avvocati Alessandro Lipani, Eugenio Bruti Liberati e Nicola Battista Bertacchi, contro il comune di Caserta per. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Perdita d'acqua e lavori di ripristino 'imputati' alla società Italgas Acqua Spa che non ci sta. La querelle davanti al Tar Leggi anche: Stop alla privatizzazione dell’acqua: il TAR blocca la gara regionale Leggi anche: Benevento, grossa perdita d’acqua al Tribunale: disposta chiusura della sede Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Perdita d’acqua a Gavorrano: AdF al lavoro. Stop al flusso idrico durante la riparazione; Perdita d’acqua in centro: scavi e strada chiusa; Alla Panizzi proseguono i lavori di ripristino dopo le infiltrazioni d’acqua. VIDEO; Comunicato stampa – Importante vittoria su caso di perdita d’acqua occulta. Perdita d'acqua e lavori di ripristino 'imputati' alla società Italgas Acqua Spa che non ci sta. La querelle davanti al Tar - L'ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Severini, si è pronunciata sul ricorso proposto dalla Italgas Acqua Spa rappresentata dagli avvocati Alessan ... casertanews.it

Perdita d’acqua, intervento di riparazione urgente: possibili disagi, attivata un’autobotte - Il tratto di condotta interessato dalla riparazione odierna è una tubazione che lavora ad alte pressioni e quindi molto sollecitata, per cui più soggetta a criticità: AdF sta monitorando la situazione ... grossetonotizie.com

Alla Panizzi proseguono i lavori di ripristino dopo le infiltrazioni d’acqua. VIDEO - REGGIO EMILIA – Negli ultimi giorni la biblioteca Panizzi è stata interessata da una perdita d’acqua che ha richiesto un importante intervento di ripristino. reggionline.com

Gesualdo, perdita d'acqua in strada presente da mesi. Con le temperature sotto zero si è formata una lastra di ghiaccio. Difficoltà e pericoli per le auto e i passanti. Ricevo e pubblico la segnalazione dai residenti: "Enzo sono intervenuti i tecnici dell'alto Calor - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.