Perdita d' acqua e lavori di ripristino ' imputati' alla società Italgas Acqua Spa che non ci sta La querelle davanti al Tar

L'ottava sezione del Tar della Campania ha esaminato il ricorso di Italgas Acqua Spa contro il Comune di Caserta, in merito ai lavori di ripristino e alle perdite d'acqua attribuite alla società. La questione riguarda la responsabilità per interventi di manutenzione e le relative contestazioni legali. La decisione del tribunale sarà determinante per chiarire i ruoli e le responsabilità nelle recenti criticità idriche della zona.

L'ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Severini, si è pronunciata sul ricorso proposto dalla Italgas Acqua Spa rappresentata dagli avvocati Alessandro Lipani, Eugenio Bruti Liberati e Nicola Battacchi, contro il comune di Caserta

