Poste Italiane | Frosinone l’ufficio postale di piazza della Libertà è il più rosa della città | su 12 dipendenti 11 sono donne

A Frosinone, l’ufficio postale di piazza della Libertà si distingue per la forte presenza femminile. Su 12 dipendenti, 11 sono donne, rendendo questa sede la più “rosa” del centro cittadino. Escludendo le sedi più piccole con meno di sei dipendenti, questa è anche quella con la percentuale più alta di donne in tutta la provincia.

È quello di Frosinone Centro l'ufficio postale "più rosa" del capoluogo ciociaro. Se si escludono le sedi più piccole, fino a sei dipendenti, quello di piazza della Libertà è anche quello con la più alta presenza femminile di tutta la provincia, con 11 donne su un totale di 12 risorse.