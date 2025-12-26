Tempo di lettura: < 1 minuto Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale di Castelvetere è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Presso l’ufficio postale di Castelvetere sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Poste Italiane: al via l’ammodernamento dell’ufficio postale di Castelvetere

