Posillipo caduta fragorosa contro la Pro Recco Porzio | Ora testa alla Canottieri

Nel campionato di Serie A1, Posillipo ha subito una pesante sconfitta contro la Pro Recco con il punteggio di 6-20 durante la diciottesima giornata. La partita si è giocata questa mattina e ha visto i Campioni d’Italia imporsi con ampio margine. Dopo il risultato, l’allenatore ha dichiarato che ora si concentreranno sulla prossima partita contro la Canottieri.

Sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede per 6-20, alla Scandone, ai Campioni d'Italia della Pro Recco, nel match valevole per la diciottesima giornata del Campionato di Serie A1, disputato questa mattina. La Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo, senza il Capitano Mattiello e Vincenzo Renzuto Iodice, gioca una buona prima parte di gara, chiudendo in parità il primo quarto, mentre i fortissimi liguri dilagano nella seconda parte della partita. Il primo gol della partita è di Maksimovic, su rigore, pareggia Granados, Bertoli trova il 2-1 dalla distanza, ma Irving risponde e Mladossich, in controfuga, sigla il 2-3. Nel finale Cuccovillo su rigore trova il 3-3, risultato al primo intervallo.