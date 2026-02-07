Ranieri Impiantistica CNPosillipo sconfitta pesante contro la Pro Recco

La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo subisce una sconfitta pesante contro la Pro Recco. La squadra napoletana perde 21-6 nella semifinale di Coppa Italia, in corso alla Piscina Sciorba di Genova. I ragazzi di Posillipo si sono trovati subito in difficoltà contro una delle formazioni più forti del campionato, senza riuscire a reagire. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore della Pro Recco, che ha dimostrato tutta la sua forza in questa fase del torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede alla Pro Recco per 21-6, nella semifinale della Final Four di Coppa Italia, che si sta disputando alla Piscina Sciorba di Genova. Davanti ai 400 spettatori,, con la presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Sandro Campagna, la squadra rossoverde gioca un ottimo primo quarto, alla pari contro i fortissimi avversari, chiudendolo sotto di un solo gol, sul 3-2, prima di cedere nella seconda parte di gara, con l'allungo decisivo dei padroni di casa nel terzo quarto, finito 8-1 per la squadra ligure.

