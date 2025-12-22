Porto turistico-crocieristico di Fiumicino il comitato farà ricorso al Tar

Fiumicino, 22 dicembre 2025 – Il Comitato Tavoli del Porto, rete di associazioni civiche da anni impegnata nella difesa del territorio e contro la realizzazione del mega porto crocieristico sotto il Vecchio Faro, ricorrerà al TAR del Lazio contro il parere di VIA emesso a novembre 2025 dal Ministero dell’Ambiente. “Grazie alle nostre osservazioni”, dichiara David Di Bianco Presidente dell’associazione, “la procedura VIA si è protratta per due anni, a differenza dei pochi mesi del cronoprogramma di Fiumicino Waterfront. Le numerose prescrizioni delle Commissioni Tecniche ministeriali e l’assenza di autorizzazione paesaggistica segnalano criticità irrisolte nel progetto”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

