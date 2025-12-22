Porto turistico-crocieristico di Fiumicino il comitato farà ricorso al Tar
Fiumicino, 22 dicembre 2025 – Il Comitato Tavoli del Porto, rete di associazioni civiche da anni impegnata nella difesa del territorio e contro la realizzazione del mega porto crocieristico sotto il Vecchio Faro, ricorrerà al TAR del Lazio contro il parere di VIA emesso a novembre 2025 dal Ministero dell’Ambiente. “Grazie alle nostre osservazioni”, dichiara David Di Bianco Presidente dell’associazione, “la procedura VIA si è protratta per due anni, a differenza dei pochi mesi del cronoprogramma di Fiumicino Waterfront. Le numerose prescrizioni delle Commissioni Tecniche ministeriali e l’assenza di autorizzazione paesaggistica segnalano criticità irrisolte nel progetto”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Porto turistico-crocieristico, a Fiumicino nasce il “comitato referendario”
Leggi anche: Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, Azione: “Servono risposte sul lavoro”
Il porto crocieristico di Fiumicino preoccupa Ostia: il municipio X boccia il progetto; Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, Usb attacca: “Devasta l’ambiente ed è fuori legge”; Cgil: forte preoccupazione sul progetto crocieristico a Fiumicino; Porto crocieristico di Fiumicino, M5S (Municipio X): “Il Via positivo non basta, no alle grandi navi”.
Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, Usb attacca: “Devasta l’ambiente ed è fuori legge” - Il sindacato: “Un’opera inutile che mette al rischio il demanio: è un insulto a tutti i lavoratori portuali” Fiumicino, 16 dicembre 2025 – “Privati e fondi stranieri di investimento sono sempre più vi ... ilfaroonline.it
Porto crocieristico, Flai difende il progetto: «Non sarà in competizione con Civitavecchia» - «Il progetto del porto turistico–crocieristico di Fiumicino rappresenta un’importante occasione di crescita per il territorio e per l’occupazione locale, in quanto sarà inserito in una ... civonline.it
Fiumicino, via libera al porto turistico: investimento da 600 milioni. Ma riparte la protesta - Dopo il sì del ministero dell’Ambiente, Legambiente e i comitati rilanciano la mobilitazione: «Manca l’autorizzazione paesaggistica» Il progetto del porto crocieristico di Fiumicino entra in una fase ... 2duerighe.com
PACCHI ALIMENTARI DELLA CROCE ROSSA: NUOVA SEDE TEMPORANEA AL PORTO TURISTICO DI IMPERIA - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.