Milano tentato omicidio a Porta Romana | arrestati 4 minorenni

Hanno tutti tra i 16 e i 17 anni i 4 minorenni arrestati all’alba di stamani dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte, a Milano. I 4 – due 17enni italiani di seconda generazione e due 16enni dello Sri Lanka, sono accusati di tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate. La notte dello scorso 1 febbraio, in via Salasco, zona Porta Romana, i 4 minorenni hanno aggredito brutalmente due ventenni chiavennaschi, giunti a Milano per trascorrere una serata di movida. La vicenda ha avuto origine circa due ore prima, presso il McDonald’s di Porta Romana, dove il gruppo degli indagati ha incontrato le due vittime, tramite altri conoscenti in comune. 🔗 Leggi su Lapresse.it

