sanremo 2026 mogol riceve il premio alla carriera

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha ricevuto il Premio alla Carriera Mogol che ha ricordato i suoi grandi successi sul palco dell’Ariston. Mogol è stato ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, dove è stato insignito del Premio alla Carriera. Un riconoscimento doveroso per chi ha scritto, con le proprie parole, testi di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e della kermesse ligure. Carlo Conti gli ha consegnato anche una targa Siae del primo deposito della sua carriera, Precipito, datato 2 febbraio 1960. È stato fatto ascoltare un estratto di Vai Italia, l’inno realizzato per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’umanità, scritto proprio da Mogol. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Carlo Conti ha consegnato a Mogol la targa della prima canzone depositata alla SIAE il 2 febbraio 1960, "Precipito!", la targhetta dedicata alla Cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco e il Premio alla Carriera della città di Sanremo.

