Delitto Ruoso l' ex dipendente Loriano Bedin confessa

Loriano Bedin, 68 anni di Tiezzo, frazione di Azzano Decimo, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo, ex dipendente, ha confessato il delitto in seguito alle indagini condotte dalle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito questa mattina dopo un interrogatorio durato diverse ore. La vicenda riguarda un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario Loriano Bedin, 68enne residente a Tiezzo, frazione di Azzano Decimo. L'uomo sarebbe il responsabile della morte di Mario Ruoso, suo titolare ai tempi di Telepordenone. Bedin per molti anni aveva fatto il tecnico nell'emittente locale. Secondo le prime ricostruzioni parte che tra i due ci fossero dei dissidi di natura economica, sfociati nell’aggressione mortale del 4 marzo a sprangate in testa.Il nome di Bedin aveva iniziato a circolare già dal mattino di giovedì 5 marzo, quando è stato condotto in questura per un interrogatorio. Quando era uscito il nome di Bedin come sospettato il nipote di Ruoso, Alessandro, aveva commentato: “Questa persona era considerata di famiglia, lo zio l'ha aiutato per tutta la sua esistenza”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Ruoso, fermato Loriano Bedin: il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato in qualità di indiziato di omicidio Loriano...

Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io», il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico...

Aggiornamenti e notizie su Delitto Ruoso.

Temi più discussi: Il fondatore di TelePordenone ucciso a sprangate in casa, c'è un sospettato; Mario Ruoso, l'imprenditore ucciso a sprangate sulla porta di casa: sospetti sullo storico collaboratore; Mario Ruoso ucciso a sprangate: C'è stata una mattanza, l'assassino l'ha colpito più volte. Il corpo trovato dal nipote; Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone.

Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io». Il 67enne ha confessato: è accusato di omicidio premeditato. «Uno di famiglia», chi èPORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico ... ilgazzettino.it

Omicidio di Mario Ruoso, l'imprenditore ucciso a sprangate, si cerca l'arma del delitto. Fermato un sospettatoPORDENONE. Una persona in Questura e fortemente sospettato di essere l'autore del terribile delitto di Mario Ruoso, l'imprenditore e patron di TelePordenone trovato morto nella propria abitazione. Un ... ildolomiti.it

Ruoso, fermato Loriano Bedin: il 67enne ha confessato il delitto «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenone - facebook.com facebook

"L DELITTO Mario Ruoso, patron di Telepordenone, ucciso a sprangate nella sua abitazione di Redazione online" x.com