Si barrica in casa a Pontecagnano Faiano | soccorso un 31enne in stato di agitazione

Questa mattina a Pontecagnano Faiano, un uomo di 31 anni si è barricato all’interno della propria abitazione in via Sandro Pertini. L’episodio si è verificato intorno alle 11 e ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. L’uomo si trovava in uno stato di agitazione, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze.

Attimi di tensione, questa mattina, intorno alle 11: un uomo di 31 anni, per cause da accertare, si è barricato in casa a Pontecagnano Faiano, in via Sandro Pertini. Sul posto la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, un'ambulanza del Vopi attivata dal 118, nonchè i medici del CIM ( Centro.