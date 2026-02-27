Pontecagnano Faiano truffa a un’anziana | arrestato un uomo in flagranza

A Pontecagnano Faiano, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo identificato con le iniziali G. per aver perpetrato una truffa ai danni di un'anziana. L'episodio si è verificato nel corso di un intervento delle forze dell'ordine, che hanno fermato l'uomo subito dopo aver commesso il reato. L’arresto è avvenuto in presenza della vittima, coinvolta nella truffa.

I carabinieri della Compagnia di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un uomo, identificato con le iniziali G.E., con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana residente in zona. Secondo quanto ricostruito nel corso dell'intervento, l'indagato avrebbe avviato i contatti con la vittima attraverso una telefonata, presentandosi come un presunto consulente bancario. Con un racconto costruito ad arte, l'avrebbe convinta della necessità di "mettere al sicuro" i risparmi e gli investimenti, ottenendo così il trasferimento di denaro su un conto corrente diverso da quello abituale. Non solo. La donna sarebbe stata invitata anche a consegnare oggetti preziosi a un sedicente "avvocato" che, a breve, si sarebbe presentato presso la sua abitazione.