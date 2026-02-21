Deleghe provinciali a Zecca e Guadagno il PSI Golfo di Policastro rilancia l’impegno per il territorio
Il Partito Socialista Italiano del Golfo di Policastro annuncia con entusiasmo l’assegnazione delle deleghe provinciali a Zecca e Guadagno, decisione presa dal Presidente Giovanni Guzzo. La firma dei decreti si traduce in maggiori responsabilità per i due consiglieri, che potranno ora intervenire direttamente sui progetti locali. La scelta mira a rafforzare l’impegno del partito nel territorio, puntando a migliorare i servizi e le infrastrutture della zona. La comunità attende i primi risultati concreti.
Turismo e Sport: Con Davide Zecca, il PSI pone al centro settori vitali per l'economia del Golfo di Policastro, puntando su una visione di sviluppo che coniughi bellezza paesaggistica e infrastrutture moderne. Aree Interne e Digitale: Con Elio Guadagno, la sfida è quella di abbattere l’isolamento dei nostri borghi attraverso l'innovazione tecnologica e una promozione territoriale che non lasci indietro nessuno, in piena coerenza con l'ideale socialista di equità sociale. Queste nomine sono il frutto di una rete consolidata e sempre più forte tra amministratori locali e dirigenti di partito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
