Riprende il dibattito sui lavori della variante SS16 Argenta-Ponte Bastia, un’infrastruttura strategica attesa da oltre vent’anni. Il capogruppo del Pd Paolo Calvano ha presentato un’interpellanza per fare chiarezza sullo stato di avanzamento dell’opera, fondamentale per il collegamento tra il territorio ferrarese e quello ravennate.

© Ilrestodelcarlino.it - "Statale verso Ponte Bastia, chiarezza sui lavori"

Torna il dibattito sullo stato dei lavori che riguardano la variante SS16 Argenta-Ponte Bastia. A presentare l’interpellanza per fare chiarezza sullo stato di avanzamento della variante - un’infrastruttura strategica attesa da oltre vent’anni per il collegamento tra il territorio ferrarese e quello ravennate – è il capogruppo del Pd Paolo Calvano. L’interpellanza è stata condivisa con i colleghi consiglieri Marcella Zappaterra, Eleonora Proni e Niccolò Bosi, questi ultimi due di Ravenna. "Parliamo di un’opera fondamentale – sottolinea Calvano – pensata per migliorare il collegamento con l’A13 e per sostenere il sistema logistico e produttivo legato al porto di Ravenna, che oggi riveste un ruolo ancora più centrale grazie all’istituzione della Zona Logistica Semplificata ". Ilrestodelcarlino.it

