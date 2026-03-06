PNRR scuola | mobilità STEM e multilinguismo – candidature entro il 12 marzo con scuole di almeno 5 regioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un nuovo avviso legato al PNRR e al D.M. 882025, che invita le scuole di almeno cinque regioni a presentare le candidature entro il 12 marzo. L’obiettivo è promuovere percorsi di orientamento e formazione scuola-lavoro focalizzati su STEM e multilinguismo, con esperienze di mobilità sia in Italia che all’estero.

