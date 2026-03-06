Pnrr e occupazione | asili dimezzati corsi fantasma e quote donne aggirate Il bilancio che il governo non vuole fare

Il governo ha presentato un bilancio relativo al Pnrr che include la riqualificazione di tre milioni di lavoratori e la creazione di 264.480 nuovi posti negli asili nido. Tuttavia, sono stati segnalati problemi come asili dimezzati, corsi di formazione inesistenti e quote di genere che vengono aggirate. La discussione pubblica si concentra su queste iniziative senza approfondire i dettagli delle cifre ufficiali.

A ridosso della scadenza di agosto 2026, i dati su GOL, ITS, asili nido e clausole di parità raccontano tutti i nodi del Pnrr. Tre milioni di lavoratori riqualificati, 264.480 nuovi posti negli asili nido, un mercato del lavoro modernizzato. Il Pnrr aveva messo queste cifre nelle sue promesse occupazionali. Il conto, a ridosso di agosto 2026, parla una lingua diversa. Il Piano ha smesso di essere notizia. La presidenza del Consiglio rivendica il 79% delle risorse incassate, sopra la media europea del 60%. Dentro quelle percentuali ci sono le Missioni 4 e 5, quelle dedicate al lavoro e all’inclusione, e lì la storia è più scomoda. Il programma Garanzia Occupabilità Lavoratori era il cuore della riforma: 4,6 miliardi per riorganizzare i Centri per l’Impiego. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

