Il documento che spiega cosa vuole fare il governo Meloni per difendere l'Artico dopo il caso Groenlandia

Il governo ha presentato una nuova strategia sull’Artico, aggiornata rispetto al 2015, per definire la posizione dell’Italia in una regione in rapido cambiamento. Il documento tiene conto delle evoluzioni climatiche e degli sviluppi geopolitici, con particolare attenzione alle crescenti attività degli Stati Uniti nella Groenlandia. Questa iniziativa mira a delineare il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale e a promuovere un approccio equilibrato e responsabile verso l’Artico.

Oggi il governo ha presentato la sua strategia per l'Artico. Un documento aggiornato rispetto all'edizione del 2015, in cui viene illustrata la posizione dell'Italia sul futuro della regione, anche alla luce dei cambianti climatici e geopolitici dell'area a partire dalle mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia.

