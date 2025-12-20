Protocollo tra Governo e Fondazione per una rete nazionale di asili nido aziendali | il modello diffuso a sostegno della natalità e dell’occupazione

Il Governo e la Fondazione Cresciamo il futuro hanno firmato un protocollo per sviluppare una rete nazionale di asili nido aziendali. Questa iniziativa mira a sostenere la natalità e l’occupazione, favorendo la creazione di servizi accessibili e diffusi sul territorio. Il modello, già sperimentato in alcune realtà, intende essere un punto di riferimento per un approccio più inclusivo e sostenibile alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e la Fondazione Cresciamo il futuro hanno sottoscritto una lettera di intenti per promuovere il modello degli asili nido aziendali diffusi su scala nazionale.

