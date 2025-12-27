Melania | il film di Amazon MGM Studios racconta i 20 giorni prima dell’Inaugurazione Presidenziale 2025

Un racconto inedito, intimo e dichiaratamente “dietro le quinte” si prepara ad arrivare al cinema. “Melania”, il nuovo film di Amazon MGM Studios, apre una finestra senza precedenti sui venti giorni che precedono l’Inaugurazione Presidenziale del 2025, mostrando per la prima volta quel periodo attraverso lo sguardo diretto della First Lady. L’idea alla base del progetto è chiara: spostare l’attenzione dal rito pubblico — l’immagine ufficiale, il protocollo, i grandi eventi — alla dimensione privata e operativa che precede il momento in cui la storia “si presenta” davanti alle telecamere. Il film promette un viaggio riservato nel mondo di Melania Trump, tra preparativi, pressioni, scelte di immagine e gestione familiare durante il ritorno nella Capitale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

