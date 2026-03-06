Più ore di lezione non aumentano la performance degli studenti Quando il tempo produce risultati? I dati Eurydice

Secondo i dati Eurydice, aumentare le ore di lezione non necessariamente migliora le prestazioni degli studenti. La quantità di tempo passato in classe viene spesso considerata un indicatore del funzionamento dei sistemi educativi, ma i risultati non mostrano un legame diretto tra durata e successo scolastico. La relazione tra tempo e rendimento rimane quindi un tema di attenzione nel settore.

La quantità di tempo trascorsa in classe rappresenta uno degli indicatori utilizzati per analizzare il funzionamento dei sistemi educativi. Il rapporto Tempi di insegnamento annuali raccomandati nell'istruzione obbligatoria a tempo pieno in Europa 20242025, pubblicato dalla Commissione europea attraverso la rete Eurydice, confronta il tempo minimo di insegnamento previsto nei diversi paesi europei durante l'istruzione obbligatoria.

Dipendenza da Internet, il 56,5% degli studenti ha provato a diminuire il tempo trascorso online ma senza successo. La scuola ultimo baluardo? I dati statisticiDurante l’orario scolastico l’uso degli smartphone resta vietato o fortemente limitato.

La Sapienza hackerata: i dati degli studenti e degli insegnanti sono davvero al sicuro?L’Università La Sapienza di Roma è finita al centro di un grave attacco informatico che ha messo fuori uso i suoi sistemi digitali nel momento più...

Argomenti discussi: Primaria: per l'insegnamento dell'Italiano 885 ore totali, più del doppio rispetto a Matematica.; Matematica alla Primaria: in Italia 420 ore, in Lussemburgo 1000. La media europea è di 645 ore.

Educazione sessuale a scuola, Veneziani: Non c'è nesso tra femminicidi e qualche ora di lezioneMarcello Veneziani ha messo in discussione l’idea che i femminicidi possano essere affrontati con specifiche ore di lezione a scuola. Secondo Veneziani, Sociologici, ricorrenti e gravi come quelli ... la7.it