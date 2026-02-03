Dipendenza da Internet il 56,5% degli studenti ha provato a diminuire il tempo trascorso online ma senza successo La scuola ultimo baluardo? I dati statistici

La maggior parte degli studenti prova a ridurre il tempo passato online, ma più della metà non riesce a farlo. Anche con lo stop agli smartphone durante le lezioni, i ragazzi continuano a usare i loro device nel tempo libero. La giornata digitale non si ferma, e i problemi legati alla dipendenza restano.

Durante l’orario scolastico l’uso degli smartphone resta vietato o fortemente limitato. La giornata digitale degli studenti, però, non si interrompe: si sposta. I dati dell’Osservatorio Scientifico sull’Educazione Digitale mostrano che la connessione inizia davvero dopo l’uscita da scuola, quando il tempo torna nella disponibilità individuale. La fascia oraria più densa è quella immediatamente successiva alle lezioni. Il 63,1% degli studenti dichiara di navigare online tra le 13 e le 19, cioè nel pieno del pomeriggio. È in queste ore che si concentra una parte rilevante del tempo digitale quotidiano, tra studio, social, video e intrattenimento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

