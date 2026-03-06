Più di 10 Paesi boicottano la Cerimonia di Apertura della Paralimpiadi | cosa c'è dietro la protesta

Più di dieci Paesi hanno deciso di non partecipare alla Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi che si svolge all'Arena di Verona. La protesta nasce dalla decisione di consentire la partecipazione di atleti russi e bielorussi con bandiere e inni nazionali. Questi Paesi hanno comunicato l'assenza in segno di dissenso, portando così a una significativa protesta internazionale.

La Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi che si tiene all'Arena di Verona non vedrà la presenza di ben 14 Nazioni, assenti per protesta alla decisione di far partecipare atleti russi e bielorussi con bandiere e inni nazionali. Perché si è arrivati ad un boicottaggio così massivo?.