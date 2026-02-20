Paralimpiadi Ucraina e Repubblica Ceca boicottano la cerimonia di apertura per la presenza di atleti russi

Le due delegazioni paralimpiche hanno annunciato che diserteranno l'evento in programma all'Arena di Verona il prossimo 6 marzo per protestare contro la presenza di russi e bielorussi con le rispettive bandiere Gli atleti paralimpici ucraini non prenderanno parte alla cerimonia di apertura dei XIV Giochi paralimpici invernali, in programma il prossimo 6 marzo all'Arena di Verona. La decisione, annunciata dal Comitato Paralimpico Nazionale ucraino, nasce come forma di protesta contro la scelta del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la propria bandiera nazionale.🔗 Leggi su Veronasera.it

Paralimpiadi, l’Ucraina boicotta la cerimonia d’apertura: «Scandaloso ammettere russi e bielorussi»Kiev definisce «vergognosa» la decisione del Comitato paralimpico internazionale di riammettere bandiere e inni e chiede che il vessillo ucraino non venga utilizzato durante l’evento, pur confermando ... editorialedomani.it

Atleti russi e bielorussi ai Giochi Paralimpici: Alcuni già in Italia. Ucraina e Ue pronte a boicottare le cerimonieInevitabili tensioni e polemiche per la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di riammettere 10 sportivi dei due Paesi sotto le proprie bandiere. Chi sono ... dire.it

