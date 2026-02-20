Paralimpiadi Ucraina e Repubblica Ceca boicottano la cerimonia di apertura per la presenza di atleti russi
Gli atleti ucraini non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei XIV Giochi paralimpici invernali, prevista il 6 marzo all’Arena di Verona, a causa della presenza di atleti russi. La decisione è stata presa per manifestare il loro dissenso e solidarizzare con il conflitto in corso. La Repubblica Ceca ha scelto di seguire lo stesso percorso, boicottando l’evento. La cerimonia si svolgerà comunque con numerosi partecipanti provenienti da oltre 50 paesi.
Le due delegazioni paralimpiche hanno annunciato che diserteranno l'evento in programma all'Arena di Verona il prossimo 6 marzo per protestare contro la presenza di russi e bielorussi con le rispettive bandiere Gli atleti paralimpici ucraini non prenderanno parte alla cerimonia di apertura dei XIV Giochi paralimpici invernali, in programma il prossimo 6 marzo all'Arena di Verona. La decisione, annunciata dal Comitato Paralimpico Nazionale ucraino, nasce come forma di protesta contro la scelta del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la propria bandiera nazionale.🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Gli atleti ucraini boicotteranno la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi
Leggi anche: Paralimpiadi, l’Ucraina boicotterà la cerimonia di aperturaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Russi alle Paralimpiadi, l’Ucraina e il Commissario Ue boicottano la cerimonia; Giochi Paralimpici: Ucraina e Cechia boicottano la cerimonia di apertura; Paralimpiadi con i russi, Kiev protesta: Scandaloso. Meloni valuta il ritiro dei visti; Paralimpiadi, stop alla neutralità: l’IPC riammette atleti russi e bielorussi. Ira di Kiev e UE.
Paralimpiadi, l’Ucraina boicotta la cerimonia d’apertura: «Scandaloso ammettere russi e bielorussi»Kiev definisce «vergognosa» la decisione del Comitato paralimpico internazionale di riammettere bandiere e inni e chiede che il vessillo ucraino non venga utilizzato durante l’evento, pur confermando ... editorialedomani.it
Atleti russi e bielorussi ai Giochi Paralimpici: Alcuni già in Italia. Ucraina e Ue pronte a boicottare le cerimonieInevitabili tensioni e polemiche per la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di riammettere 10 sportivi dei due Paesi sotto le proprie bandiere. Chi sono ... dire.it
Eleganza, tradizione e pura energia dalla Repubblica Ceca stanno arrivando a Giulianova! Il XXVI Festival Internazionale di Bande Musicali & Majorettes è pronto ad accogliere un connubio straordinario di musica e spettacolo: Great Wind Orche - facebook.com facebook
#DeSciglio non andrà in Repubblica Ceca Il retroscena sull’ex #Juve x.com