Viola il divieto e aggredisce l’ex in strada | arrestato e portato in carcere

Un uomo è stato arrestato questa mattina dopo aver violato il divieto di avvicinamento e aver aggredito l’ex compagna in strada. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, l’uomo si è presentato davanti alla donna, nonostante il divieto stabilito dal giudice, e l’ha presa a pugni davanti a passanti increduli. La donna ha chiamato subito la polizia, che è intervenuta in breve tempo e ha portato l’uomo in carcere.

Ha violato il divieto di avvicinamento imposto dal giudice, ha incontrato l’ex compagna in strada e l’ha aggredita davanti ai passanti. L’episodio, avvenuto a Padova, ha portato all’arresto di un uomo residente nell’Alta Padovana e al successivo trasferimento in carcere.L’ordinanza di custodia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Viola Divieto Viola più volte il divieto di dimora: 34enne arrestato e portato in carcere Un 34enne è stato arrestato e condotto in carcere per aver più volte violato il divieto di dimora. Viola il divieto di dimora e continua a delinquere: 23enne arrestato e portato in carcere Un giovane di 23 anni, nonostante il divieto di dimora, ha continuato a commettere reati. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Viola Divieto Argomenti discussi: Viola il divieto e va dal padre. Arrestato un 42enne; Viola il divieto di avvicinamento e picchia l'ex compagno: arrestata; Viola il divieto e si nasconde nell’armadio dell’ex: arrestato dai Carabinieri; Viola il divieto di avvicinamento, si presenta a casa dell'ex convivente e lo aggredisce : arrestata una donna. Reggio Calabria, viola il divieto di reingresso: arrestato e rimpatriato cittadino georgianoNei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 38enne georgiano, a ... strettoweb.com Viola il divieto e va dal padre. Arrestato un 42enneDa un’indagine erano emersi presunti maltrattamenti nei confronti del genitore. L’ordine del giudice gli imponeva di restare ad almeno un chilometro di distanza. msn.com Reggio Calabria, viola il divieto di reingresso: arrestato e rimpatriato cittadino georgiano facebook Viola il divieto di avvicinamento e picchia l'ex compagno: arrestata. La donna è stata fermata dai Carabinieri in Alta Valsugana. Ora è in carcere a Trento x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.