Medici dell’Asl di Bologna in crisi | Senza paga da mesi ci andiamo tutti via

Medici dell’Asl di Bologna sono in crisi. Da mesi non ricevono lo stipendio e molti stanno pensando di lasciare il lavoro. La situazione sta diventando insostenibile e il rischio è che l’intero reparto rischi di chiudere. La mancanza di pagamenti mette in difficoltà i medici, che si sentono abbandonati e non hanno altra scelta che cercare alternative. La crisi si fa sempre più evidente e le conseguenze potrebbero essere pesanti per i cittadini.

**Medici dell'ASL di Bologna in crisi: "Senza paga da mesi, ci andiamo tutti via"** Nel cuore della Sardegna, dove la distanza e l'isolamento rendono difficile la fornitura di assistenza sanitaria, l'ambulatorio Ascot – una struttura specializzata in medicina generale – sta per chiudere i battenti. A causa del mancato rifinanziamento del fondo regionale dedicato, da mesi medici e infermieri lavorano senza ricevere lo stipendio. La situazione, ormai insostenibile, mette a dura prova l'intera rete sanitaria locale. Secondo quanto riportato da.it, le persone coinvolte stanno pianificando una dimissione di massa a partire dal 1° marzo, accompagnata da decreti ingiuntivi per recuperare le somme non percepite.

