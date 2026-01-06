Lotteria Italia ci siamo è arrivato il giorno dell' estrazione | tutte le info e come riscuotere i premi
Il 6 gennaio segna il giorno dell’estrazione della Lotteria Italia, un evento che ogni anno attira l’attenzione di molti. In questa occasione, verranno annunciati i numeri vincenti e le modalità per riscuotere i premi. Di seguito, troverete tutte le informazioni utili per conoscere i dettagli dell’estrazione e i passaggi necessari per ricevere eventuali vincite.
Il 6 gennaio è finalmente arrivato. Nel giorno in cui si celebra l'Epifania, tra qualche ore, si alzerà il sipario su uno degli appuntamenti più attesi di inizio anno: la tradizionale estrazione della Lotteria Italia. La caccia al biglietto vincente è aperta, la voglia e la speranza di vincere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
