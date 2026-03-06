Pisa | 10 tappe per il futuro il sindaco ascolta i quartieri

Il 10 marzo 2026, alle 18.00, presso la Stazione Leopolda, si terrà il primo di dieci incontri organizzati dal sindaco con i residenti dei diversi quartieri di Pisa. Questi eventi hanno l’obiettivo di ascoltare le opinioni e le esigenze delle comunità locali e si svolgeranno nel corso di diversi mesi. La serie di incontri mira a coinvolgere direttamente i cittadini nelle discussioni sulla città.

Il 10 marzo 2026, a partire dalle ore 18.00 presso la Stazione Leopolda, prenderà il via un ciclo di dieci incontri tra l’amministrazione comunale e i residenti dei vari quartieri di Pisa. Questa iniziativa, denominata Il Quartiere del futuro per la città che cambia, vedrà la presenza costante del sindaco Michele Conti e degli assessori della giunta in diversi punti della città fino alla conclusione prevista per il 26 maggio. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’ascolto in uno strumento operativo per definire le priorità su viabilità, parcheggi, aree verdi e servizi pubblici. L’iniziativa non si limita a una semplice raccolta di opinioni, ma mira a coinvolgere attivamente cittadini e associazioni nel processo di trasformazione urbana che sta già avvenendo nella città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

