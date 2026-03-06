Sindaco e Giunta incontrano i cittadini in 10 tappe nei quartieri

Il sindaco e la giunta hanno organizzato un ciclo di incontri con i cittadini in dieci quartieri della città. Il prossimo appuntamento si terrà alla Stazione, martedì 10 marzo alle 18, presso la sede di Doppio Lavoro Ferroviario, in piazza della Stazione 16. Questi incontri sono stati programmati per ascoltare le opinioni e le esigenze dei residenti in diversi quartieri.

L'iniziativa andrà avanti nei prossimi due mesi e si chiama 'Il Quartiere del futuro per la città che cambia'. Primo appuntamento alla Stazione Sarà alla Stazione il prossimo martedì 10 marzo (Dopo Lavoro Ferroviario, piazza della Stazione 16, ore 18.00) la prima tappa della campagna di ascolto e confronto che l'amministrazione pisana ha programmato per i prossimi due mesi. Una serie di date che toccheranno tutti i quartieri della città e vedranno la partecipazione del Sindaco e degli assessori. Si chiama 'Il Quartiere del futuro per la città che cambia', la campagna in 10 tappe che si concluderà martedì 26 maggio a Putignano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

