Prima domenica del mese a Milano è tutto gratis o quasi | 10 tappe imperdibili tra musei quartieri e panorami mozzafiato

La prima domenica del mese a Milano attrae molti cittadini e visitatori grazie alle aperture gratuite di musei, quartieri storici e punti panoramici. Questa iniziativa, voluta per favorire la cultura e il turismo locale, permette di scoprire angoli nascosti della città senza spendere. Le strade si riempiono di persone che approfittano delle occasioni offerte, come mostre temporanee e visite guidate gratuite, coinvolgendo tutte le età. Molti approfittano di questa giornata per scoprire nuove prospettive su Milano.

La prima domenica del mese Milano si trasforma in una città tutta da esplorare senza spendere (quasi) nulla. Domenica 1° marzo 2026, tra musei aperti gratuitamente, quartieri simbolo e luoghi panoramici non sarà difficile trovare l'occasione perfetta per riscoprire il capoluogo lombardo con un itinerario accessibile a tutti.

Roma, il 1° febbraio è la prima domenica del mese: musei e siti archeologici gratisIl 1° febbraio a Roma si potrà visitare gratuitamente una selezione di musei e siti archeologici del Sistema Musei di Roma Capitale.

Prima domenica del mese, musei gratis a Roma: il 1° febbraio cultura aperta a tuttiLa prima domenica di febbraio, Roma apre le sue porte alla cultura.

Prima domenica del mese, musei gratuiti: ecco i siti aperti ad AgrigentoDomenica prossima (1 marzo) sarà la prima del mese, quindi a ingresso gratuito nei luoghi della cultura: si potrà partecipare sia alle consuete visite guidate nella Valle dei Templi che alla prima p ... quilicata.it

Visite guidate e laboratori per bambini: la prima domenica del mese a PalermoIl più antico museo archeologico della Sicilia, la casa dell'arte contemporanea di Palermo e l'antico chiostro ... balarm.it

Milano, Palazzo Marino apre ogni prima domenica del mese con visite guidate gratuite Grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, la sede del Comune di Milano partecipa a “Domenica al Museo” consentendo l’accesso libero e guidato agli spazi stori - facebook.com facebook

Come ogni prima domenica del mese il MANVerona vi aspetta per il consueto appuntamento con #domenicalmuseo manverona.cultura.gov.it/eventi/ #MiC #museitaliani @MiC_Italia x.com