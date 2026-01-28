Pirateria operazione contro cybercrime | perquisizioni in Italia ed Europa

La Polizia di Stato ha avviato un’ampia operazione contro la pirateria audiovisiva. Le forze dell’ordine stanno effettuando perquisizioni in diverse città italiane e in alcuni paesi europei. La procura di Catania coordina le indagini, che mirano a smantellare reti di cybercriminali coinvolti nel traffico illecito di contenuti audiovisivi. L’azione, che coinvolge più paesi, rappresenta un colpo deciso alle attività illegali nel settore digitale.

E’ in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, e condotta, in Italia ed in Europa, contro il cybercrime, in particolare la pirateria audiovisiva. Perquisizioni e sequestri sono eseguiti da personale della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON, nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. I dettagli dell’operazione saranno illustrati alle ore 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it

