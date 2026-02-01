Juventus Women Sassuolo 4-0 | Beccari fa tripletta Girelli fa 150 2 punti rosicchiati alla Roma

La Juventus femminile batte il Sassuolo 4-0 in casa e si avvicina alla Roma, che ora ha due punti di vantaggio in classifica. Beccari segna una tripletta, mentre Girelli raggiunge il traguardo delle 150 reti in Serie A Women. La partita si è svolta senza grandi sorprese, con le bianconere che hanno dominato dal primo minuto e hanno mantenuto il risultato fino alla fine.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. Juventus Women Sassuolo 4-0: sintesi e moviola. 77? La partita ha detto tutto – Juve in sereno controllo 65? Mano Nash – Tocca col braccio in area su un colpo di testa Thomas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

