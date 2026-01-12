Sylla show al ’Raibosola’ Una tripletta che fa volare Tre punti alla Comacchiese
Nel match tra Comacchiese e Castenaso, la squadra locale conquista tre punti grazie a una tripletta di Sylla. La partita si è conclusa con il punteggio di 5-4 per la Comacchiese, con gol di Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Minieri, Temporin, Sylla, Taroni, Farinelli, Mancini ed El Shazly. Un risultato che evidenzia un incontro combattuto e ricco di emozioni, fondamentale per la classifica della squadra di casa.
comacchiese 5 castenaso 4 COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini (73’ Ravaglia), Minieri, Temporin, Sylla, Taroni, Farinelli (85’ Montanari), Mancini, El Shazly (60’ Fiorini). Allenatore: Candeloro. CASTENASO: Rocca, Melli, Magliozzi (91’ Di Mascio), Canova, Neri, Alberti, Mantovani (75’ Hassler), Ghiselli (60’ Barbieri), Boschi, Xuveli, Mura (65’ Colli). Allenatore: Rizzo. Arbitro: Giorgini, sez. di Cesena. Marcatori: 28’ Boschi (Ca); 37’ Temporin aut.; 39’ Ferri (Co); 46’ El Shazly (Co); 55’Sylla (Co); 60’ Xhuveli (Ca); 61’ Sylla (Co); 78’ Mantovani (Ca); 96’ Sylla (Co). Note: ammoniti per la Comacchiese Farinelli e Sylla; per il Castenaso Ghiselli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
