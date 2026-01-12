Sylla show al ’Raibosola’ Una tripletta che fa volare Tre punti alla Comacchiese

Nel match tra Comacchiese e Castenaso, la squadra locale conquista tre punti grazie a una tripletta di Sylla. La partita si è conclusa con il punteggio di 5-4 per la Comacchiese, con gol di Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Minieri, Temporin, Sylla, Taroni, Farinelli, Mancini ed El Shazly. Un risultato che evidenzia un incontro combattuto e ricco di emozioni, fondamentale per la classifica della squadra di casa.

