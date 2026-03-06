Pietrasanta il chiosco ai Frati ha chiuso dopo 60 anni

A Pietrasanta, il chiosco ai Frati ha chiuso le sue porte dopo oltre sessant’anni di attività. La struttura, situata nel centro della città, aveva aperto i battenti nel 1964 e negli anni è diventata un punto di riferimento per residenti e visitatori. La chiusura è stata annunciata ufficialmente ieri, con una breve comunicazione da parte dei gestori.

Pietrasanta (Lucca), 6 marzo 2026 – Di quei 60 anni di storia, o forse più, che hanno accompagnato la vita quotidiana del centro storico compreso tra l'ex ospedale "Lucchesi", Città Giardino e la Pesa, è rimasta solo la saracinesca abbassata con impresso il murale dell'artista Mau che raffigura un ermellino. Il chiosco-edicola di viale San Francesco, a due passi dalla chiesa dei Frati, da qualche giorno ha chiuso infatti i battenti a causa di una situazione economica che non consentiva più al proprietario, il pietrasantino Federico Dati, 29 anni, di andare avanti con serenità. "Mi sono dedicato all'attività per otto anni – racconta – all'inizio in contemporanea con il chiosco in fondo al viale Apua, a Fiumetto.