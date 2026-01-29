Recuperato e restituito ai frati un prezioso libro del 1503 scomparso da 20 anni

Dopo più di 20 anni, un antico libro liturgico del 1503 è stato ritrovato e restituito ai frati del convento. Le indagini dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Genova sono state decisive nel ritrovamento. Il volume, scomparso dal 2003, è stato recuperato e ora torna tra le mani di chi lo custodisce da secoli.

Indagini condotto dal nucleo Tpc dei carabinieri: il libro, un antifonario, era stato illegittimamente donato da un religioso Dopo più di 20 anni un prezioso libro liturgico è tornato nel suo convento. Decisive le indagini condotte dai carabinieri genovesi del nucleo tutela patrimonio culturale. Giovedì 29 gennaio il volume è stato restituito al guardiano dei Frati Minori Cappuccini nel convento di San Francesco D’Albaro. Presente anche l’arcivescovo metropolita di Genova, monsignor Marco Tasca. Parliamo di un antifonario del 1503, pregiato libro liturgico composto da pagine manoscritte con testi di canti liturgici su tetragramma a righe musicali.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Frati Convento Ritrovato e restituito un libro scomparso dell’Ottocento: era finito in vendita online Libro scomparso dalla biblioteca civica trovato in vendita su internet: sequestrato e restituito La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Frati Convento Argomenti discussi: Recuperato e restituito al Castello Estense un architrave del Cinquecento degli Este; Frantoio semi-ipogeo di Magliano: un gioiello di archeologia restituito alla fruizione pubblica; Un progetto di recupero della trota nei fiumi piacentini; Triste primato di marittimi abbandonati nel 2025. Recuperato e restituito ai frati un prezioso libro del 1503 scomparso da 20 anniIndagini condotto dal nucleo Tpc dei carabinieri: il libro, un antifonario, era stato illegittimamente donato da un religioso ... genovatoday.it Carabinieri sventano il furto di un cucciolo a Cadeo: cane recuperato e restituito al proprietarioCadeo, tentato furto di un cucciolo da un furgone: i Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda identificano il responsabile e restituiscono il cane al proprietario. msn.com Grazie a un’azione sinergica i militari dell’Arma hanno intercettato e recuperato il veicolo che, al termine degli accertamenti, è stato restituito al proprietario facebook SCARDINANO TOTEM DI UN’AREA DI SERVIZIO DI SAN CHIRICO RAPARO MA SCAPPANO ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI. RECUPERATO E RESTITUITO AL GESTORE IL BOTTINO. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.