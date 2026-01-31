Dopo 60 anni chiude il Bar Victor il ' grazie' ai clienti | Lo avete reso un luogo vivo e pieno di storie

Dopo 60 anni di attività, il Bar Victor di Foggia chiude i battenti. I titolari Lucia, Marco e Carmine salutano i clienti con un mix di emozione e gratitudine, ricordando quanto il locale sia stato un punto di riferimento per tanti nel corso degli anni. “Non è facile trovare le parole giuste per dirvi ‘grazie’”, dicono, lasciando il loro saluto finale tra ricordi e un po’ di malinconia. La clientela, fedele e affezionata, si stringe attorno al locale che, per sei decenni, ha rappresentato un angolo

Dopo 60 anni di attività, chiude il ‘Bar Victor’ in via Vittime Civili, a Foggia. L'ultimo saluto dei titolari Lucia, Marco e Carmine è per la clientela, fedele e affezionata: “Non è facile trovare le parole giuste per dirvi ‘grazie’. In tutto questo tempo siete stati molto più che clienti. Avete.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Bar Victor

Dopo 75 anni di storia, Tina Beretta chiude definitivamente le sue porte in via Rusconi, nel centro storico di Como.

Carmelo, 75 anni, ha trascorso 65 anni a dedicarsi all’arte dell’acconciatura e della barberia nei quartieri Prenestino e Appio Tuscolano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bar Victor

Argomenti discussi: Cesare chiude lo storico barbiere: Barba e capelli dal 1960, ma è arrivata l’ora di godermi l’orto; Maria e Nicolino, l’ultimo pane: dopo 150 anni chiude lo storico forno Di Iorio di Atessa; Chiude la Pasticceria Fugazza ma Giovanna (90 anni) è ancora dietro al bancone: È tutta la mia vita, ma ora riposerò un po’; Victory, la società non fa ricorso. Il caso è chiuso dopo sessant’anni.

Negozi storici, dopo oltre 60 anni chiude ‘Al Cappuccetto Rosso’. La titolare Daniela: Scelta sofferta, giusto fermarsiRavenna, 30 novembre 2025 – Chiuderà verso metà gennaio ‘Al Cappuccetto Rosso’, storico negozio ravennate d’abbigliamento per bambini dai zero ai 16 anni gestito con passione ed entusiasmo dalla ... ilrestodelcarlino.it

Citterio chiude dopo 60 anni di attività: addio a un'eccellenza che ha esportato il Made in Italy in tutto il mondoUna triste notizia arriva da Paina di Giussano, in provincia di Monza-Brianza. La storica bottega artigianale Citterio ... msn.com

Victor Lounge Bar Bistrot - facebook.com facebook