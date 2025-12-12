Montanari attacca Meloni | Odia la Costituzione il suo governo ha cultura profondamente fascista – Video

Nel dibattito politico italiano, Montanari critica duramente Meloni, accusandola di avere un atteggiamento ostile alla Costituzione e di rappresentare un governo con inclinazioni fasciste. L'intervento sottolinea l'importanza del rispetto per la legge e l'indipendenza della magistratura, evidenziando il ruolo fondamentale della Costituzione come pilastro di una società democratica.

“Oggi siamo qui per la Costituzione, un progetto di società in cui i giudici non obbediscono al governo, ma alla legge. Una società giusta, che non deporta i migranti in Albania. Una società fondata sul lavoro e non sulla guerra. Una società che faccia pagare le tasse ai più ricchi e liberi i lavoratori dal lavoro povero. Ma il governo Meloni è un governo nemico della Costituzione. È un governo complice del genocidio di Gaza”. Lo ha detto il rettore e storico dell’arte Tomaso Montanari, sceso in piazza per lo sciopero generale di venerdì 12 dicembre. “ Giorgia Meloni odia la Costituzione, che è antifascista dalla prima all’ultima riga. Ilfattoquotidiano.it

