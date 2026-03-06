Piazzapulita il sondaggio di Mannheimer | la guerra influenza il Referendum

Un nuovo sondaggio di Mannheimer rivela come le tensioni legate alla guerra abbiano un impatto diretto sul Referendum. In Italia, le settimane recenti sono state caratterizzate da una crescente agitazione politica e sociale, nel momento in cui il dibattito pubblico si intreccia con eventi internazionali di grande rilevanza. I dati evidenziano come le opinioni popolari siano influenzate da questa complessa congiuntura.

L’Italia vive settimane di forte tensione politica e sociale, in un contesto internazionale che incide profondamente sul dibattito interno. L’ultimo sondaggio di Renato Mannheimer per Eumetra, presentato nella trasmissione “Piazza Pulita”, offre una fotografia chiara, seppure in movimento, delle intenzioni di voto degli italiani, del clima di opinione sul conflitto in Medio Oriente e dell’orientamento verso il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Secondo l’indagine più recente, il "No" al referendum resta leggermente avanti, 50,4% contro il 49,6%, ma il margine è ridotto: si tratta di un vantaggio che varia a seconda degli istituti, con punte minime e alcuni rilevamenti che mostrano invece il "Sì" in lieve crescita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piazzapulita, il sondaggio di Mannheimer: la guerra influenza il Referendum... Leggi anche: PiazzaPulita, Michele Serra: "Perché voto no al referendum", la spiegazione da brividi Referendum, il sondaggio di Pagnoncelli: risultato in bilico, l’affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il SìTra poco più di un mese saremo chiamati a votare per il referendum sulla Giustizia. Contenuti e approfondimenti su Piazzapulita il sondaggio di Mannheimer.... Temi più discussi: Mistero a Piazza Pulita: Sparisce il sondaggio sul Referendum sulla Giustizia che da in vantaggio il SI; Piazzapulita, replica integrale della prima puntata 5/3/2026; La Russa dice Sei carina alla giornalista Roberta Benvenuto di Piazzapulita dopo la mostra sulle donne; Ok il proporzion­ale, ma il premio va corretto Chi è contro M5S ed estrema destra si unisca. Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 marzo 2026Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 marzo 2026, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ... tpi.it Piazzapulita, dal Medio Oriente in fiamme alla battaglia all’ultimo voto per il referendum. I temi della puntataOggi 3 marzo in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla pun ... affaritaliani.it #piazzapulita Giubilei difende il premier israeliano Benjamin Netanyahu sostenendo che non abbia “sterminato il suo popolo come l’Ayatollah”. La replica di Negri è immediata: “Lo fa a casa degli altri”. x.com Durante la trasmissione Piazzapulita, Corrado Formigli ha parlato della guerra in Iran chiedendosi quale sia la posizione del governo guidato da Giorgia Meloni. Secondo il giornalista, la risposta dovrebbe essere semplice e non discutibile, perché è già indica - facebook.com facebook