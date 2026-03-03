L’Amministrazione Comunale di Avellino ha annunciato l’avvio di una fase sperimentale di “Strada Scolastica” in Piazza Garibaldi, nel tratto antistante l’Istituto Regina Margherita. La sperimentazione riguarderà alcuni giorni della settimana e coinvolgerà la zona centrale della città. La modifica temporanea interessa il traffico e la viabilità dell’area scolastica, senza prevedere interventi permanenti in questa fase.

L'Amministrazione Comunale di Avellino informa che, limitatamente ad alcuni giorni della settimana, sarà avviata una fase sperimentale di " Strada Scolastica " nel tratto antistante l'Istituto Regina Margherita, nel centro cittadino. V enerdì 6 marzo 2026 nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00 sarà attivata una limitazione temporanea della circolazione che interesserà Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Partenio e Via Terminio; Via Partenio; il tratto compreso tra Via Mazas e Piazza Garibaldi e Via Chiesa Conservatorio, nel tratto compreso tra Vicolo Sapienza e Piazza Garibaldi. La medesima limitazione sarà in vigore anche nel pomeriggio nella fascia oraria compresa tra le 15:30 e le 16:30.

© Anteprima24.it - “Strada Scolastica” in Piazza Garibaldi, al via la sperimentazione

