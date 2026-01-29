Risolta la questione del degrado sotto il viadotto della SP1 | rimossi rifiuti e baraccopoli alla rotonda di Arzano

La questione del degrado sotto il viadotto della SP1 si è finalmente risolta. Sono stati rimossi rifiuti e baraccopoli alla “rotonda di Arzano”. La consigliera M5S Anna Chiatto commenta: “Stop a un’emergenza ambientale e sociale che durava da troppi anni”.

La consigliera M5S Anna Chiatto: “Stop a un’emergenza ambientale e sociale che durava da troppi anni”. La consigliera comunale di Arzano e consigliera metropolitana Anna Chiatto (Movimento 5 Stelle) esprime viva soddisfazione per la risoluzione di un problema atavico che affliggeva il territorio: gli sversamenti abusivi e il grave stato di degrado nella zona sottostante il viadotto della SP1 Circumvallazione esterna di Napoli, universalmente nota come “ rotonda di Arzano”. “ Desidero congratularmi con la Direzione tecnica strade 1 della Città Metropolitana di Napoli per l’eccellente lavoro svolto e per aver dimostrato che, quando le istituzioni collaborano con determinazione, anche i problemi più radicati possono trovare soluzione”, dichiara la consigliera Chiatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Risolta la questione del degrado sotto il viadotto della SP1: rimossi rifiuti e baraccopoli alla “rotonda di Arzano” Approfondimenti su SP1 Rotonda Arzano La "Rotonda di Arzano" torna a splendere: rimossi rifiuti e baracche abusive Questione risolta: cosa funziona davvero sotto il maglione con scollo a V Il maglione con scollo a V si conferma un elemento versatile e senza tempo nel guardaroba maschile e femminile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su SP1 Rotonda Arzano Argomenti discussi: Il presidente: sento che sulla questione della Groenlandia alcuni partner europei dovrebbero allentare un po’ i gesti di riluttanza verso gli USA; Depardieu: Con Barillari questione risolta, ora posso godermi Roma in pace; Il nuovo ponte regala la ‘sorpresa’. A giorni la rampa per bici e pedoni; Crac Popolare di Vicenza e Veneto Banca, i liquidatori alle prese con 875 milioni di euro di operazioni baciate: perché sono difficili da recuperare. Risolta la questione del degrado sotto il viadotto della SP1La consigliera comunale di Arzano e consigliera metropolitana Anna Chiatto (Movimento 5 Stelle) esprime viva soddisfazione per la risoluzione di un problema ... napolivillage.com Di Marzio sul rinnovo di Maignan: Risolta la questione commissioni. Ora manca solo il dettaglio scadenzaLa maglia del Milan continuerà a vestirla. La novità che possiamo dare oggi è che sono stati risolti anche gli ultimi ostacoli che c'erano per le comissioni. Il ... milannews.it https://www.tvcampiflegrei.it/risolta-la-questione-del-degrado-sotto-il-viadotto-della-sp1-rimossi-rifiuti-e-baraccopoli-alla-rotonda-di-arzano-la-consigliera-m5s-anna-chiatto-stop-a-unemergenza-ambientale/ - facebook.com facebook DEMATTÈ (FDI – CONSIGLIERE COMUNALE / TRENTO) – INTERROGAZIONE * CICLOBOX DI PIAZZALE ZUFFO: «PORTE APERTE E BICI RUBATE, PERCHÉ LA QUESTIONE NON È STATA ANCORA RISOLTA» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.