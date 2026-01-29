Risolta la questione del degrado sotto il viadotto della SP1 | rimossi rifiuti e baraccopoli alla rotonda di Arzano

La questione del degrado sotto il viadotto della SP1 si è finalmente risolta. Sono stati rimossi rifiuti e baraccopoli alla “rotonda di Arzano”. La consigliera M5S Anna Chiatto commenta: “Stop a un’emergenza ambientale e sociale che durava da troppi anni”.

La consigliera M5S Anna Chiatto: “Stop a un’emergenza ambientale e sociale che durava da troppi anni”. La consigliera comunale di Arzano e consigliera metropolitana Anna Chiatto (Movimento 5 Stelle) esprime viva soddisfazione per la risoluzione di un problema atavico che affliggeva il territorio: gli sversamenti abusivi e il grave stato di degrado nella zona sottostante il viadotto della SP1 Circumvallazione esterna di Napoli, universalmente nota come “ rotonda di Arzano”. “ Desidero congratularmi con la Direzione tecnica strade 1 della Città Metropolitana di Napoli per l’eccellente lavoro svolto e per aver dimostrato che, quando le istituzioni collaborano con determinazione, anche i problemi più radicati possono trovare soluzione”, dichiara la consigliera Chiatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

