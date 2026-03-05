Piazze del sapere e Marzo per le donne | tre appuntamenti a Palomar nel fine settimana

Nel fine settimana, a Palomar si svolgono tre eventi legati alle iniziative Piazze del sapere e Marzo per le donne. Le manifestazioni, che coinvolgono diverse attività, si concentrano su momenti di confronto e approfondimento. L’appuntamento è rivolto a chi desidera partecipare e scoprire le proposte organizzate in città. Questi incontri si terranno nel corso dei prossimi giorni e sono aperti al pubblico.

Arezzo, 5 marzo 2026 – . Da venerdì a domenica tre presentazioni di libri alla Casa della cultura di San Giovanni Valdarno tra poesia, sport e attualità con uno sguardo sul ruolo delle donne nella società contemporanea. Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna “Le piazze del sapere”, il ciclo di incontri dedicato alla promozione della lettura organizzato dal Comune insieme al Centro per il libro e la lettura e a Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. Il prossimo fine settimana, negli spazi di Palomar – Casa della cultura, sono in... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazze del sapere e Marzo per le donne: tre appuntamenti a Palomar nel fine settimana Leggi anche: Le piazze del sapere: sabato 17 gennaio a Palomar “Leggere la pace”, letture e laboratorio per bambini Le piazze del sapere: sabato 31 gennaio a Palomar la presentazione del libro “L’amore nell’età grande” di Tito BarbiniArezzo, 28 gennaio 2026 – Si avvia alla conclusione il calendario di gennaio della rassegna Le piazze del sapere, il ciclo di incontri dedicato alla... Una selezione di notizie su Piazze del sapere e Marzo per le donne.... Temi più discussi: Braschi e Bagni sono i protagonisti delle Piazze del sapere; San Giovanni: a marzo tornano Le piazze del sapere; San Giovanni. A marzo tornano Le piazze del sapere: lettura, fotografia e riflessione sociale a Palomar; Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente. Piazze del sapere e Marzo per le donne: tre appuntamenti a Palomar nel fine settimanaDa venerdì a domenica tre presentazioni di libri alla Casa della cultura di San Giovanni Valdarno tra poesia, sport e attualità con uno sguardo sul ruolo delle donne nella società contemporanea ... lanazione.it A marzo tornano Le piazze del sapere a San Giovanni Valdarno: un mese di libri e mostre a PalomarUn mese di incontri, libri, mostre e dialoghi sui temi dell’attualità. Dal 4 al 27 marzo torna a Palomar la rassegna Le piazze del sapere, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazi ... valdarnopost.it ALLA FIERA DI PRIMAVERA ARRIVA LA MONGOLFIERA Domenica 15 le strade e le piazze del centro cittadino ospiteranno, per tutta la giornata, le bancarelle della Fiera di Primavera. Ad allietare la giornata, come tradizione vuole, le giostre, le banca - facebook.com facebook