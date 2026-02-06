Carnevale in Toscana tanti appuntamenti nel fine settimana ma con l’incognita meteo

Questo fine settimana in Toscana si svolgono numerosi carnevali, ma il meteo mette in forse alcune manifestazioni. Molti eventi sono a rischio di cancellazioni o modifiche, quindi è meglio controllare sui social prima di partire. Gli organizzatori invitano a tenersi aggiornati per evitare sorprese.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Altro giro, altra corsa per i carnevali della Toscana. Questo fine settimana purtroppo il meteo è incerto in varie parti della regione, per cui si raccomanda di verificare sulle pagine social dei singoli eventi eventuali variazioni o cancellazioni ai programmi. Per segnalazioni di eventi: [email protected] www.fotoelle.it Il Carnevale di Viareggio è ovviamente un evento a parte, considerata la sua portata; le info si trovano a questo link. Arezzo. FFalsetti Alessandro Secondo appuntamento con la 29esima edizione del Carnevale dei Figli di Bocco di Castiglion Fibocchi domenica 8 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

