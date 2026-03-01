per sistemare le strade servono 25 milioni

Nel territorio faentino, sono stati stimati 25 milioni di euro necessari per sistemare le strade degradate. La cifra rappresenta il saldo tra i fondi disponibili e i lavori di manutenzione richiesti. La questione riguarda principalmente le strade di competenza comunale, che presentano numerosi dissesti e buche. La richiesta di fondi arriva mentre si attende una soluzione concreta per interventi immediati e programmati.

È una rincorsa quella relativa alla sistemazione delle strade degradate nel territorio faentino. Nonostante i corposi investimenti messi in campo dall’Amministrazione comunale sono ancora molti gli interventi necessari nella rete viaria cittadina, che cubano "oltre 25 milioni di euro", cifre non aggiornate all’ultimo prezziario regionale. A riferirlo, facendo il punto su un tema molto sentito, e che, va detto non riguarda solo Faenza, è stato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri nel corso dell’ultimo consiglio comunale, in risposta alle interrogazioni presentate da Cristina Alpi (Area Liberale), Andrea Monti (Fratelli d’Italia) e Paolo Cavina (Progetto Civico Faentino). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

