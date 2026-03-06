Piacenza | dati su lavoro giovani e strategie concrete per il futuro

Lunedì 9 marzo a Piacenza si terrà il forum regionale YOUZ presso la sede di Too, in via XXIV Maggio 51. L’evento si rivolge ai giovani e si concentrerà su dati relativi all’occupazione giovanile e alle strategie concrete per il futuro. La giornata coinvolgerà rappresentanti di diverse realtà e si svolgerà nella sede dell’organizzazione.

Il Forum regionale YOUZ approderà a Piacenza lunedì 9 marzo nella sede di Too, situata in via XXIV Maggio 51. L'incontro si concentrerà sull'occupazione giovanile e sulla presentazione dei risultati della ricerca Giovani e Lavoro a Piacenza. L'evento è organizzato dalla Regione Emilia Romagna e coinvolge l'Amministrazione comunale, la Consulta Provinciale degli Studenti e l'Ufficio Scolastico Provinciale. La mattinata partirà alle 09:00 per concludersi alle 13:00, offrendo un percorso partecipativo dedicato alle nuove generazioni. La Ricerca Toniolo-Cattolica come bussola occupazionale Al centro dell'agenda c'è il report redatto dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo e dal Laboratorio di Economia Locale dell'Università Cattolica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Arriva a Piacenza il Forum regionale Youz dedicato ai giovani, focus sul tema del lavoroI presenti saranno coinvolti, nella seconda parte della mattinata, in un workshop a cura di Agenzia Est e Art-Er.

