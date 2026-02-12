IA e lavoro | l’allarme degli esperti automazione avanzata minaccia posti e richiede nuove strategie per il futuro

L'ultimo commento di Matt Shumer, amministratore di OthersideAI, ha acceso un acceso dibattito sui social. L’imprenditore avverte che l’automazione avanzata rischia di mettere in difficoltà molti posti di lavoro e invita a pensare a nuove strategie per il futuro. Le preoccupazioni crescono tra gli esperti, che temono un cambiamento rapido e difficile da gestire.

L’Allarme dell’Imprenditore: L’Intelligenza Artificiale e il Futuro del Lavoro Sotto Scacco. Un post sui social media di Matt Shumer, amministratore delegato di OthersideAI, ha scatenato un acceso dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Il messaggio, che ha raggiunto 75 milioni di visualizzazioni in meno di due giorni, paragona la situazione attuale alla fase iniziale della pandemia di Covid-19, mettendo in guardia contro una sottovalutazione dei rischi legati all’automazione accelerata. Il Parallelo con il 2020: Un Senso di Déjà Vu Digitale. Shumer ha lanciato il suo allarme attraverso un post sul social network X, richiamando l’attenzione sulla somiglianza tra l’attuale momento e i primi mesi del 2020.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

