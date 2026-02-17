Ivanovic e Ronci hanno parlato della Frecciarossa Final Eight 2026 durante una conferenza stampa alla sede AutoVanti di PenskeCars, partner di Virtus Bologna. La discussione si è concentrata sui dettagli dell’evento e sulle prossime sfide che aspettano le squadre. Tra i presenti, anche alcuni tifosi e giornalisti che hanno posto domande sulle novità in arrivo.

in vista della frecciarossa final eight 2026 è stata organizzata una conferenza stampa presso la sede AutoVanti di PenskeCars, partner di Virtus Bologna. l’evento ha riunito il coach Dusko Ivanovic, il direttore generale Paolo Ronci e l’amministratore delegato Andrea Mantellini, in un momento chiave per la squadra e per la programmazione della settimana che porta alla Coppa Italia. l’incontro ha evidenziato la sinergia tra Virtus Bologna e lo sponsor, con Mantellini che ha accolto gli ospiti e ha espresso fiducia nel percorso in corrispondenza di una settimana decisiva per il torneo e per la stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coach Ivanovic e Ronci analizzano la Frecciarossa Final Eight 2026 in conferenza stampa

Sport e cultura insieme: LBA e Museo Egizio in sulla Frecciarossa per la Final Eight 2026#Frecciarossa-Final Eight 2026 || La Final Eight 2026 di basket si avvicina, e questa volta si fa notare per un modo diverso di promuoverla.

