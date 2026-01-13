' Noi siamo le scuole' il Ministero dell' Istruzione a Ferrara per raccontare i progetti

Il Ministero dell’Istruzione ha visitato Ferrara per presentare, attraverso una serie di video, i progetti finanziati dal PNRR dedicati all’edilizia scolastica. L’obiettivo è illustrare le iniziative avviate dall’amministrazione comunale per migliorare gli spazi educativi, condividendo le tappe e i risultati di questi interventi. Un’occasione per conoscere da vicino le strategie di sviluppo e innovazione nel settore scolastico locale.

Iscrizioni scuola 2026-2027, si parte il 13 gennaio: cosa sapere per elementari, medie e superiori - La procedura si fa online sul portale del Ministero dell’Istruzione e possibilità di seguire lo stato della domanda. panorama.it

Il Ministero approva undici nuovi percorsi 4 + 2 che saranno attivati dalle scuole della provincia di Varese - Biotecnologie, telecomunicazioni, turismo ed enogastronomia: questi gli indirizzi scelti dalle 9 scuole varesine che attiveranno percorsi quadriennali legati alla filiera tecnica ... varesenews.it

SCUOLE PIÙ SICURE A CADELBOSCO DI SOPRA Siamo felici di comunicare che tutti gli interventi presentati dal Comune di Cadelbosco di Sopra per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono stati ammessi a finanziamento nell’ambito della procedur - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.