' Noi siamo le scuole' il Ministero dell' Istruzione a Ferrara per raccontare i progetti
Il Ministero dell’Istruzione ha visitato Ferrara per presentare, attraverso una serie di video, i progetti finanziati dal PNRR dedicati all’edilizia scolastica. L’obiettivo è illustrare le iniziative avviate dall’amministrazione comunale per migliorare gli spazi educativi, condividendo le tappe e i risultati di questi interventi. Un’occasione per conoscere da vicino le strategie di sviluppo e innovazione nel settore scolastico locale.
Il Ministero dell’istruzione a Ferrara per raccontare, mediante dei video dedicati, l’attuazione delle misure Pnrr per l’istruzione che l’amministrazione comunale si è aggiudicata per alcuni progetti di edilizia scolastica nel territorio. La realizzazione di questi approfondimenti ha coinvolto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
