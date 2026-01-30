L'esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno, con la prima prova di Italiano alle otto del mattino. Cambiano alcune regole: l'orale prevede quattro materie e le commissioni saranno diverse. Il Ministero ha annunciato tutte le novità ufficiali.

L'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio. Lo fa sapere il ministero dell'Istruzione e del Merito. Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maturità 2026, le materie: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 discipline) e le commissioni. Tutte le novità del Ministero

Approfondimenti su Maturità 2026

L’esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno.

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Maturità 2026, dove usciranno le materie?; Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, conto alla rovescia per le materie. Da quest'anno all'orale sono 4 a scelta del ministero; Materie seconda prova Maturità 2026: quando escono e cosa può cambiare.

