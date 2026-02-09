Martina Ielitro, 23 anni di Sondalo, ha deciso di partecipare ai Giochi di Livigno dopo aver fatto un test-gioco sulla storia delle Olimpiadi in classe. Quella semplice esperienza scolastica l’ha spinta a diventare volontaria, e ora si impegna con entusiasmo tra gli eventi e le attività dell’organizzazione.

LIVIGNO (Sondrio) – Martina Ielitro è di Sondalo, ha 23 anni e l’entusiasmo tipico della sua età ma anche serietà e competenza. Fa parte del mini esercito di volontari che, ogni giorno, accoglie con il sorriso a Livigno tutti quelli che gravitano intorno all’evento olimpico. Cosa l’ha spinta a diventare volontaria? «Io abito in un paese molto vicino a Livigno, a Sondalo in Valtellina (paese famoso per l’ospedale Morelli, che tra il 1946 e il 1960 fu il più grande centro per la cura della Tbc in Europa ndr ), e ho praticato per circa 15 anni lo sci di fondo. Non abitando quindi in Val di Fassa (dove si organizzano gare di Coppa del Mondo di sci nordico e dove ci sono le prove di fondo di Milano Cortina ndr ) mi ha stuzzicato l’idea di poter vivere da vicino e da protagonista un evento di ampio respiro internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Martina, 23 anni: “Un test-gioco in classe sulla storia delle Olimpiadi, così sono diventata volontaria dei Giochi”

L'arena di Santa Giulia ha avviato i test preliminari in vista delle Olimpiadi, segnando un passo importante per la struttura.

Nel 1924 si tennero le prime Olimpiadi invernali, a Chamonix, in Francia.

