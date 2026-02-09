Martina 23 anni | Un test-gioco in classe sulla storia delle Olimpiadi così sono diventata volontaria dei Giochi
Martina Ielitro, 23 anni di Sondalo, ha deciso di partecipare ai Giochi di Livigno dopo aver fatto un test-gioco sulla storia delle Olimpiadi in classe. Quella semplice esperienza scolastica l’ha spinta a diventare volontaria, e ora si impegna con entusiasmo tra gli eventi e le attività dell’organizzazione.
LIVIGNO (Sondrio) – Martina Ielitro è di Sondalo, ha 23 anni e l’entusiasmo tipico della sua età ma anche serietà e competenza. Fa parte del mini esercito di volontari che, ogni giorno, accoglie con il sorriso a Livigno tutti quelli che gravitano intorno all’evento olimpico. Cosa l’ha spinta a diventare volontaria? «Io abito in un paese molto vicino a Livigno, a Sondalo in Valtellina (paese famoso per l’ospedale Morelli, che tra il 1946 e il 1960 fu il più grande centro per la cura della Tbc in Europa ndr ), e ho praticato per circa 15 anni lo sci di fondo. Non abitando quindi in Val di Fassa (dove si organizzano gare di Coppa del Mondo di sci nordico e dove ci sono le prove di fondo di Milano Cortina ndr ) mi ha stuzzicato l’idea di poter vivere da vicino e da protagonista un evento di ampio respiro internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
